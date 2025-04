Atalanta | Toloi spera di recuperare Si rivedono Kossounou e Posch

Atalanta inizia a recuperare pezzi in difesa: Toloi lavora per essere a disposizione domenica 13 aprile con il Bologna, Kossounou e Posch per rientrare in gruppo la domenica successiva a San Siro contro il Milan. Ecodibergamo.it - Atalanta: Toloi spera di recuperare. Si rivedono Kossounou e Posch Leggi su Ecodibergamo.it CALCIO. L’inizia apezzi in difesa:lavora per essere a disposizione domenica 13 aprile con il Bologna,per rientrare in gruppo la domenica successiva a San Siro contro il Milan.

