Atalanta i conti non tornano | c’è un fattore che spiega la crisi

Atalanta, adesso i conti non tornano più: Gasperini nel mirino della critica e c'è una statistica drammatica che spiega la crisi della DeaAtalanta, i conti non tornano: c'è un fattore che spiega la crisi (Lapresse) – SerieAnewsDa inizio 2025, l'Atalanta è un'ombra della squadra che tutti si aspettavano. Terza in classifica con 58 punti, due in più della Juventus quinta, ma con un futuro incerto che fa tremare i tifosi. La crisi dei nerazzurri, con ben tre sconfitte consecutive, è ormai sotto gli occhi di tutti. E, soprattutto, la qualificazione alla Champions League, traguardo che sembrava ormai scontato, è a serio rischio.Le statistiche sono da incubo. L'Atalanta non vince in casa da ben tre mesi e mezzo, da quando il 21 gennaio batté lo Sturm Graz in Champions League. Da quel momento, sono arrivate sette partite casalinghe senza un successo, con ben quattro punti conquistati nelle ultime sette gare.

