Astra make-up è pronto ad entrare in mercati nuovi dopo il +114%

È un validissimo brand italiano sia di make-up che di skincare, e dopo un anno di successi è pronto ad esplorare nuovi orizzonti. Astra, brand che è riuscito a conquistare il cuore di tantissimi appassionati mantenendosi sempre su un rapporto qualità prezzo eccellente, ha registrato nel 2024 ben +11,4% di fatturato. Ora, dopo un'attenta analisi, si dice pronto ad allargarsi verso nuovi orizzonti.Astra make-up è pronto ad esplorare nuovi mercati Infatti, tra i mercati esteri più performanti per l'azienda (già presente in 50 Paesi), ci sono il Latam, la Svizzera, la Spagna e il Medio Oriente. L'azienda è pronta ad annunciare l'ingresso anche in Turchia, Romania e Sri Lanka. Intanto in Italia ha creato un hub a Milano dedicato all'internazionalizzazione. Simone Setti, general manager, si dice pronto.

