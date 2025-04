Asta Bot del 10 aprile 2025 nuovi titoli a 1 anno per 7 miliardi | come acquistarli

aprile metterà all'Asta Bot a 12 mesi per complessivi 7 miliardi, con scadenza 14 aprile 2026.Nella stessa giornata sarà riaperta l'offerta di Bot annuali con durata residua di due mesi, emessi per la prima volta nello giugno dello scorso anno. Si tratta della terza tranche della collocazione, con scadenza 13 giugno 2025, per altri 1,5 miliardi.La nuova emissionePer la nuova emissione di Bot annuali le prenotazioni da parte del pubblico potranno essere effettuate fino a mercoledì 9 aprile, mentre la presentazione delle domande in Asta si chiuderà alle 11 di giovedì 10 aprile.Alle 15.30 si concluderà il collocamento dell'Asta supplementare destinata agli "Specialisti in titoli di stato", con un ammontare fino al 10% dell'importo assegnato all'Asta ordinaria.

