Assunzioni scuola | in Gazzetta Ufficiale il decreto per docenti idonei concorsi PNRR e ordinari

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Legge 7 aprile 2025, n. 45, che introduce importanti novità nel sistema di reclutamento dei docenti, con particolare riferimento ai docenti idonei dei concorsi PNRR e ai partecipanti ai concorsi ordinari banditi dal 2020. Il provvedimento, annunciato dalla FLC CGIL l'8 aprile, rientra nel quadro delle misure.

Decreto Scuola 2025 in Gazzetta Ufficiale, ecco cosa cambia per le immissioni in ruolo dei docenti. Assunzione idonei concorsi PNRR e elenchi regionali per gli idonei dei concorsi ordinari banditi dal 2020: il provvedimento è in Gazzetta Ufficiale. In Gazzetta Ufficiale il decreto scuola (DL 7 aprile 2025 n. 45). Misure su riordino istituti tecnici e su modalità di reclutamento dei docenti. Decreto Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le novità: parte l'iter per la conversione in legge (PDF). Decreto Scuola, idonei nelle graduatorie fino al 30% dei posti, stop 4 anni in 1 alle paritarie, formazione docenti contro le droghe. Fondi per asili nido. TESTO in Gazzetta Ufficiale. Idonei concorsi PNRR1 nelle graduatorie di merito fino al 30% dei posti, Pacifico (Anief): "Pronti a emendare la norma per ampliarla a tutti". Ne parlano su altre fonti

