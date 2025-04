Iodonna.it - Assistenza oncologica a domicilio e prevenzione: il nuovo progetto di Fondazione ANT

Garantire cure oncologiche accessibili esu larga scala è una delle sfide più urgenti per il sistema sanitario italiano. In questo contesto si inserisce ildiANT “domiciliarecome nuova frontiera della cura” che gode del finanziamento concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Avviso N.2 /2023 –finanziato ai sensi dell’ art.72 del Dlgs 3 luglio 2017, n.117 e S.M.I – ANNO 2023. L’iniziativa punta a rafforzare l’domiciliare gratuita per i malati di tumore e a intensificare le attività di diagnosi precoce in diverse regioni italiane, contribuendo a ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure e promuovendo la cultura della salute.Dal 22 maggio 2024, ilprevede la presa in carico di oltre 1.