Assistenza domiciliare per i disabili servizio attivo 12 mesi per oltre 29mila ore

Il Comune di Aversa, in qualità di capofila dell'Ambito Territoriale C06, ha pubblicato l'avviso pubblico per l'ammissione al servizio di Assistenza domiciliare Socio-Assistenziale (SAD), rivolto a persone disabili non autosufficienti residenti nei nove Comuni dell'Ambito.

