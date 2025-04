Assistenti sociali | il Comune di Ravenna assume a tempo indeterminato Bando

Il Comune di Ravenna ha ufficialmente aperto due selezioni pubbliche per l'assunzione a tempo indeterminato di nuove figure professionali: quattro Assistenti sociali da assegnare al Servizio Sociale Associato. Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre venerdì 9 maggio 2025. Assunzioni nel settore sociale: 4 posti disponibili per Assistenti sociali

