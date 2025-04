Assistenti educativi la Metrocity lavora per migliorare i servizi per gli studenti con disabilità

A Palazzo Alvaro si è svolto un incontro cruciale per il futuro dei servizi educativi per gli studenti con disabilità e in situazioni di svantaggio. Al centro della discussione, un tema che tocca direttamente la qualità dell'istruzione: come migliorare l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione.

