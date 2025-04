Assistenti di lingua straniera 2025 26 | richieste assegnazione entro il 10 aprile

entro il 25 marzo 2025, gli Uffici scolastici regionali hanno assegnato alle scuole gli Assistenti di lingua straniera per l'anno scolastico 2025/26, come stabilito dalla circolare MIM del 6 febbraio. In totale 160 gli Assistenti di lingua straniera (inglese, francese, spagnolo e tedesco) per il prossimo anno scolastico.L'articolo Assistenti di lingua straniera 2025/26: richieste assegnazione entro il 10 aprile . Leggi su Orizzontescuola.it il 25 marzo, gli Uffici scolastici regionali hanno assegnato alle scuole glidiper l'anno scolastico/26, come stabilito dalla circolare MIM del 6 febbraio. In totale 160 glidi(inglese, francese, spagnolo e tedesco) per il prossimo anno scolastico.L'articolodi/26:il 10

Assistenti di lingua straniera 2025/26: richieste assegnazione entro il 10 aprile. Assistenti di lingua straniera in assegnazione alle scuole italiane a.s. 2025/2026. Assistenti di lingua, aperte le candidature per le scuole italiane. Assegnazione assistenti di lingua straniera alle istituzioni scolastiche italiane a.s. 2025/26. Avviso di selezione di Istituzioni scolastiche statali per l’assegnazione di assistenti di lingua straniera – Anno scolastico 2025/2026. Assistenti di lingua straniera: scadenze, assegnazione e requisiti per il 2025/26. Ne parlano su altre fonti

Assistenti di lingua straniera 2025/26: richieste assegnazione entro il 10 aprile - Entro il 25 marzo 2025, gli Uffici scolastici regionali hanno assegnato alle scuole gli assistenti di lingua straniera per l'anno scolastico ... (orizzontescuola.it)

Assistenti di lingua straniera, entro il 25 marzo assegnazione USR. Richiesta scuole fino al 10 aprile - Entro il 25 marzo gli Uffici scolastici regionali assegnano alle scuole gli assistenti di lingua straniera per l’anno scolastico 2025/26. Le richieste di assegnazione da parte delle scuole ... (orizzontescuola.it)

Concorso MAECI 2025 per 200 assistenti amministrativi: requisiti e domanda - Concorso MAECI 2025 assistenti amministrativi ... Prevista anche una prova facoltativa in lingua straniera per i candidati che hanno superato la prova scritta. Infine, la valutazione dei titoli ... (msn.com)