Assenze Bayern Monaco cosa? Dopo Dumfries anche Dimarco! La scelta di Inzaghi

Assenze del Bayern Monaco, tra Neuer, Musiala, Davies e Coman. Ma anche l’Inter non sorride: Simone Inzaghi dovrà rinunciare a due titolarissimi sugli esterni proprio nel momento clou della stagione. Dumfries è infortunato mentre Dimarco non è al meglio.Assenze PESANO – Non un dettaglio da poco, considerata l’importanza della partita. Dopo Denzel Dumfries titolare a destra e infortunato per tanto tempo, Simone Inzaghi dovrà fare a meno anche di Federico Dimarco, che però almeno sarà in panchina. Questa conferma arriva a poche ore dall’inizio della sfida valida per i quarti di finale, confermando le sensazioni di Inzaghi espresse ieri in conferenza stampa. L’esterno sinistro non è ancora al meglio e il rischio di forzare potrebbe portare a un’assenza prolungata, come accaduto proprio a Dumfries. Inter-news.it - Assenze Bayern Monaco cosa? Dopo Dumfries anche Dimarco! La scelta di Inzaghi Leggi su Inter-news.it Nelle ultime ore l’attenzione si è concentrata tutta sulledel, tra Neuer, Musiala, Davies e Coman. Mal’Inter non sorride: Simonedovrà rinunciare a due titolarissimi sugli esterni proprio nel momento clou della stagione.è infortunato mentrenon è al meglio.PESANO – Non un dettaglio da poco, considerata l’importanza della partita.Denzeltitolare a destra e infortunato per tanto tempo, Simonedovrà fare a menodi Federico, che però almeno sarà in panchina. Questa conferma arriva a poche ore dall’inizio della sfida valida per i quarti di finale, confermando le sensazioni diespresse ieri in conferenza stampa. L’esterno sinistro non è ancora al meglio e il rischio di forzare potrebbe portare a un’assenza prolungata, come accaduto proprio a

Inzaghi stizzito ? "Due mesi che giochiamo in quattordici, ma si parla solo delle assenze del Bayern". Bergomi: "Assenze nel Bayern, ma una nell'Inter pesa tantissimo. Zero titoli? Non cambierebbe nulla perché...". Bayern-Inter, Inzaghi: "Loro i favoriti per la Coppa. Sappiamo cosa serve in campo". Tutte le assenze (e i giocatori in dubbio) del Bayern Monaco contro l'Inter. Bayern Monaco-Inter, Inzaghi: "Tante assenze anche per noi. E' un film già visto". Sommer: "Servirà coraggio". Bayern Monaco, punto sugli infortunati verso l'Inter: come stanno Kane-Goretzka.

