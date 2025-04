Assemblea Ordinaria FISR Campania | Francesco Rossi confermato Presidente per il quarto mandato

Assemblea Ordinaria del Comitato Regionale Campania della FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici – convocata per il rinnovo delle cariche direttive.Nel corso dei lavori Assembleari, il dott. Francesco Rossi è stato confermato alla guida del Comitato Regionale per il suo quarto mandato consecutivo. La sua rielezione è avvenuta con un plebiscito di consensi, a testimonianza della fiducia e dell’apprezzamento da parte dei rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche campane aventi diritto al voto.La riconferma del Presidente Rossi rappresenta un segnale di continuità per la Federazione sul territorio, premiando l’impegno e il lavoro svolto negli anni a favore della crescita e della promozione degli sport rotellistici in Campania. Anteprima24.it - Assemblea Ordinaria FISR Campania: Francesco Rossi confermato Presidente per il quarto mandato Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuta sabato 5 aprile l’del Comitato Regionaledella– Federazione Italiana Sport Rotellistici – convocata per il rinnovo delle cariche direttive.Nel corso dei lavoriri, il dott.è statoalla guida del Comitato Regionale per il suoconsecutivo. La sua rielezione è avvenuta con un plebiscito di consensi, a testimonianza della fiducia e dell’apprezzamento da parte dei rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche campane aventi diritto al voto.La riconferma delrappresenta un segnale di continuità per la Federazione sul territorio, premiando l’impegno e il lavoro svolto negli anni a favore della crescita e della promozione degli sport rotellistici in

C.S. Assemblea Ordinaria FISR Campania: Francesco Rossi confermato Presidente per il quarto mandato. Pozzuoli, massacra l’ex a pugni e tenta di gettarla dal belvedere: arrestato per tentato omicidio. Napoli sempre più attrattiva per il settore MICE - - Quotidiano di Informazioni Online. I lavori dell’Assemblea elettiva FIHP in diretta streaming sulla FihpTV. Ne parlano su altre fonti

Assemblea Ordinaria FISR Campania, Francesco Rossi confermato Presidente per il quarto mandato - Napoli, 7 Aprile - Si è tenuta sabato 5 aprile l’Assemblea Ordinaria del Comitato Regionale Campania della FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici – ... (sciscianonotizie.it)

Sinistra Italiana Campania, Giordano presidente dell’Assemblea regionale - L’Assemblea regionale di Sinistra Italiana Campania, riunitasi martedì da remoto, ha affrontato i temi della attualità politica nazionale e regionale, confermando pieno sostegno alla ... (orticalab.it)

Assemblea Fiom a Napoli: "Servono investimenti strutturali per il settore metalmeccanico" - "La Campania senza industria metalmeccanica non ha futuro", dice mentre a Napoli si apre l'assemblea del sindacato di categoria, tre giorni dopo lo sciopero per il rinnovo del contratto. (rainews.it)