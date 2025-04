Assegno sociale | importo redditi da considerare come fare domanda chi può richiederlo

Assegno sociale è una prestazione economica destinata a supportare cittadini italiani e stranieri in difficoltà economiche. Questo beneficio assistenziale, introdotto il 1° gennaio 1996, sostituisce la pensione sociale e viene erogato a coloro che soddisfano specifici requisiti di reddito e residenza. Tutte le informazioni sugli importi, i requisiti e come fare presentare domanda.A chi è rivolto l'Assegno sociale e quali sono sono gli importiIl logo dell'INPS (Getty Images).L'Assegno sociale è destinato a cittadini italiani, comunitari iscritti all'Anagrafe del comune di residenza, extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, o rifugiati politici. I beneficiari devono avere un reddito inferiore alle soglie annuali stabilite dalla legge. Per poter beneficiare dell'Assegno sociale, il richiedente deve avere almeno 67 anni e soddisfare un requisito di soggiorno legale in Italia da almeno 10 anni.

