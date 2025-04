Gamerbrain.net - Assassin’s Creed Shadows: Tutte le novità dell’aggiornamento 1.0.2

Ubisoft è pronta a rilasciare l’aggiornamento 1.0.2 di, un update molto atteso che porterà con sé miglioramenti al gameplay, correzioni grafiche, ottimizzazioni tecniche e fix su missioni e progressione. La patch avrà dimensioni diverse a seconda della piattaforma: si va dai 9 GB su Mac ai 19.5 GB su Xbox Series XS.Lepiù importanti: qualità della vita e fluidità migliorataTra i miglioramenti più richiesti, arriva il ritorno della funzione Auto-Follow per il cavallo, che consente di seguire automaticamente le strade durante gli spostamenti. A questo si aggiunge una velocità aumentata nelle aree urbane, per rendere più scorrevoli i viaggi in città.Ora è anche possibile resettare i Nodi Maestria per modificare lo stile di gioco sia con Naoe che con Yasuke, e sono state introdotte funzioni di vendita e smantellamento multipli per oggetti ed equipaggiamenti.