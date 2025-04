Assalto all’ufficio postale I ladri devastano i locali per un bottino di 500 euro

postale di Umbertide. Una azione che ha messo in ginocchio l'agenzia di Via Pitulo per almeno un paio di giorni, ma il cui bottino è stato molto al di sotto delle aspettative dei criminali, che sarebbero riusciti a far man bassa di circa 500 euro. ladri non troppo esperti secondo le forze dell'ordine, che indagano. A scoprire il furto i dipendenti dell'ufficio postale ieri mattina al momento dell'apertura, quando si sono trovati davanti un disastro: il luogo era completamente a soqquadro. I criminali sono entrati da una porta retrostante dopo averla forzata e quindi una volta all'interno hanno tentato di aprire la cassaforte con una grossa smerigliatrice, ma senza risultato. Fallito il primo tentativo, i banditi sono passati al piano B cercando di scassinare la postazione interna del Postamat, danneggiandola, ma senza ottenere un soldo anche questa volta.

