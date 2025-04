Aspiranti giornalisti il bando della Commissione europea per giovani dai 18 ai 30 anni

Commissione europea ha aperto il periodo di candidatura per la nona edizione di "Youth4Regions", il suo programma per Aspiranti giornalisti. Ad ottobre prossimo i partecipanti selezionati trascorreranno una settimana a Bruxelles, dove riceveranno formazione pratica e mentoring da parte di. Palermotoday.it - Aspiranti giornalisti, il bando della Commissione europea per giovani dai 18 ai 30 anni Leggi su Palermotoday.it Laha aperto il periodo di candidatura per la nona edizione di "Youth4Regions", il suo programma per. Ad ottobre prossimo i partecipanti selezionati trascorreranno una settimana a Bruxelles, dove riceveranno formazione pratica e mentoring da parte di.

Aspiranti giornalisti, il bando della Commissione europea per giovani dai 18 ai 30 anni. La Commissione annuncia i vincitori del premio Megalizzi-Niedzielski 2024 per aspiranti giornalisti e pubblica un nuovo invito per i media. Premio Megalizzi-Niedzielski: il nuovo invito per i media scade a gennaio. Master del Messaggero: una borsa di studio in memoria di Cifoni. Torna la Prm Academy, bando aperto fino al prossimo 7 marzo. Al via il nuovo biennio 2024-2026 del master in giornalismo Walter Tobagi. Ne parlano su altre fonti

Sicilia. Giornalismo, aperto il bando “Youth4Regions” della Commissione Europea - La Commissione europea ha aperto il periodo di candidatura per la 9 a edizione di Youth4Regions, il suo programma per aspiranti giornalisti. Nell’ottobre 2025 i partecipanti selezionati trascorrerann ... (ilfattonisseno.it)

Ue: programma Youth4Regions per giovani aspiranti giornalisti. Aperte le candidature - La Commissione europea ha aperto le candidature per la nona edizione di Youth4Regions, il programma per aspiranti giornalisti. A ottobre 2025, i partecipanti selezionati trascorreranno una settimana a ... (agensir.it)