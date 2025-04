Ascolti TV | Lunedì 7 Aprile 2025 The Couple debutta al 18 6% 22 mln Ulisse riparte dal 17 4% 28 mln

Lunedì 7 Aprile 2025, su Rai1 il ritorno di Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha interessato 2.843.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale5 l’esordio di The Couple – Una Vittoria per Due (qui la cronaca della puntata) ha conquistato 2.234.000 spettatori con uno share del 18.6%. Su Rai2 Obbligo o Verità intrattiene 702.000 spettatori pari al 4.5%. Su Italia1 Spider-Man incolla davanti al video 1.181.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 660.000 spettatori e il 4.3%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 711.000 spettatori (5.2%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 693.000 spettatori e il 3.7%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 662.000 spettatori con il 4%. Sul Nove Little Big Italy raduna 281.000 spettatori (2%). Sul 20 Lone Survivor fa sintonizzare . Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 7 Aprile 2025. The Couple debutta al 18.6% (2,2 mln), Ulisse riparte dal 17.4% (2,8 mln) Leggi su Davidemaggio.it Nella serata di ieri,, su Rai1 il ritorno di– Il Piacere della Scoperta ha interessato 2.843.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale5 l’esordio di The– Una Vittoria per Due (qui la cronaca della puntata) ha conquistato 2.234.000 spettatori con uno share del 18.6%. Su Rai2 Obbligo o Verità intrattiene 702.000 spettatori pari al 4.5%. Su Italia1 Spider-Man incolla davanti al video 1.181.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 660.000 spettatori e il 4.3%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 711.000 spettatori (5.2%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 693.000 spettatori e il 3.7%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 662.000 spettatori con il 4%. Sul Nove Little Big Italy raduna 281.000 spettatori (2%). Sul 20 Lone Survivor fa sintonizzare .

Ascolti tv lunedì 7 aprile: chi ha vinto tra Ulisse di Alberto Angela e The Couple - Gli ascolti tv di lunedì 7 aprile 2205. Chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tra Rai 1 con Ulisse Il piacere della scoperta e Canale5 con The Couple ... (fanpage.it)

Ascolti tv del 7 aprile, Alberto Angela contro Ilary Blasi - Alberto Angela su Rai 1 con “Ulisse, il piacere della scoperta” si scontra con il nuovo show di Ilary Blasi su Canale 5: chi vince? (dilei.it)

Ascolti tv: Costanza, Grande Fratello | Dati Auditel lunedì 31 marzo 20250 - Ascolti tv di lunedì 31 marzo 2025 ... Tom Holland e Zendaya ha incollato alla tv 1.159.000 con uno share del 7% La7: La torre di Babele, il nuovo programma di Corrado Augias ha registrato ... (superguidatv.it)