Ascolti tv ieri 7 aprile | Ulisse 28 mln 17 4% The Couple 22 mln 18 5%

ieri, lunedì 7 aprile 2025, gli Ascolti tv registrano le seguenti medie: in access su Rai1 ‘Cinque Minuti’ 4.583.000 spettatori (23.6%), ‘Affari Tuoi‘ 5.856.000 spettatori (28.5%). Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ 2.932.000 spettatori pari al 14.3%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ 1.814.000 spettatori (8.8%). Su Rai3 ‘Il Cavallo e la Torre’ 1.199.000 spettatori (6.1%), ‘Un Posto al Sole’ 1.542.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 ‘4 di Sera’ 1.022.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 818.000 spettatori e il 3.9% nella seconda.In prima serata su Rai1 il ritorno di ‘Ulisse Il Piacere della Scoperta’ 2.843.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale5 ‘The Couple Una Vittoria per Due’ 2.234.000 spettatori con share del 18.5%. Su Rai2 ‘Obbligo o Verità’ 702.000 spettatori pari al 4. Lapresse.it - Ascolti tv ieri 7 aprile: Ulisse 2,8 mln (17.4%), The Couple 2,2 mln (18.5%) Leggi su Lapresse.it Nella serata di, lunedì 72025, glitv registrano le seguenti medie: in access su Rai1 ‘Cinque Minuti’ 4.583.000 spettatori (23.6%), ‘Affari Tuoi‘ 5.856.000 spettatori (28.5%). Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ 2.932.000 spettatori pari al 14.3%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ 1.814.000 spettatori (8.8%). Su Rai3 ‘Il Cavallo e la Torre’ 1.199.000 spettatori (6.1%), ‘Un Posto al Sole’ 1.542.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 ‘4 di Sera’ 1.022.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 818.000 spettatori e il 3.9% nella seconda.In prima serata su Rai1 il ritorno di ‘Il Piacere della Scoperta’ 2.843.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale5 ‘TheUna Vittoria per Due’ 2.234.000 spettatori con share del 18.5%. Su Rai2 ‘Obbligo o Verità’ 702.000 spettatori pari al 4.

