Ascolti tv i dati del 7 aprile 2025

Nella serata di ieri, lunedì 7 aprile 2025, su Rai1 il ritorno di Ulisse – Il Piacere della Scoperta, di Alberto Angela porta a casa 2.843.000 spettatori pari al 17.4% di share.Su Canale 5, l'esordio di The Couple – Una Vittoria per Due, ottiene 2.234.000 spettatori con uno share del 18.6%. Su Rai2 Obbligo o Verità registra 702.000 spettatori pari al 4.5%.In onda su Italia1 Spider-Man si ferma a 1.181.000 spettatori per il 7.3% di share. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 660.000 spettatori e il 4.3%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 711.000 spettatori (5.2%).

