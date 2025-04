Ascolti tv del 7 aprile | chi ha vinto tra Ulisse e The Couple?

Ascolti tv di lunedì 7 aprile. Il ritorno in prima serata su Rai 1 di Ulisse – Il piacere della scoperta, che ha dedicato la puntata al genio dell’arte di Vincent Van Gogh, ha calamitato infatti l’attenzione di 2.843.000 spettatori, pari al 17,4 per cento di share. Su Canale 5, l’esordio del reality game The Couple – Una vittoria per due condotto dalla showgirl ha conquistato il 18,6 per cento incollando allo schermo 2.234.000 persone. Sul gradino più basso del podio Spider-Man di Sam Raimi con Tobey Maguire e Kirsten Dunst, che ha registrato il 7,32 per cento con 1.181.000 telespettatori.Ilary Blasi (Getty).Ascolti tv del 7 aprile: gli altri dati della prima serataRestando in prima serata, su Rai 2 il talk show di Alessia Marcuzzi Obbligo o verità ha intrattenuto 702 mila spettatori per il 4,5 per cento di share. Lettera43.it - Ascolti tv del 7 aprile: chi ha vinto tra Ulisse e The Couple? Leggi su Lettera43.it È testa a testa fra Alberto Angela e Ilary Blasi neglitv di lunedì 7. Il ritorno in prima serata su Rai 1 di– Il piacere della scoperta, che ha dedicato la puntata al genio dell’arte di Vincent Van Gogh, ha calamitato infatti l’attenzione di 2.843.000 spettatori, pari al 17,4 per cento di share. Su Canale 5, l’esordio del reality game The– Una vittoria per due condotto dalla showgirl ha conquistato il 18,6 per cento incollando allo schermo 2.234.000 persone. Sul gradino più basso del podio Spider-Man di Sam Raimi con Tobey Maguire e Kirsten Dunst, che ha registrato il 7,32 per cento con 1.181.000 telespettatori.Ilary Blasi (Getty).tv del 7: gli altri dati della prima serataRestando in prima serata, su Rai 2 il talk show di Alessia Marcuzzi Obbligo o verità ha intrattenuto 702 mila spettatori per il 4,5 per cento di share.

