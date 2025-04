Dilei.it - Ascolti tv del 7 aprile, Alberto Angela contro Ilary Blasi

è tornato in prima serata su Rai 1 con Ulisse, il piacere della scoperta. La risposta di Canale 5 non si è fatta attendere. L’ammiraglia Mediaset ha giocato il Jolly,alla conduzione del nuovo show, The Couple – Una vittoria per due.La scorsa estate fece scalpore che un gigante comevenisse sconfitto neglitv da Temptation Island, tanto che la Rai sospese la programmazione di Noos per riprenderla alla fine del reality di Canale 5.Corsi e ricorsi, la storia sembra ripersi. Rai 1 programma Ulisse, il piacere della scoperta, con una puntata dedicata al celebre pittore Vincent Van Gogh e Canale 5batte con il nuovissimo reality game The Couple – Una vittoria per due, condotto daaffiancata in studio da Francesca Barra e Luca Tommassini.