Quotidiano.net - Ascolti tv 7 aprile, The Couple parte bene: il confronto con il Grande Fratello

Leggi su Quotidiano.net

La prima puntata di ‘The- Una vittoria per due’ ha fatto discutere. E questo, nell’epoca de “l’importante è che se ne parli”, è sintomo di unanza col botto. Ha fatto discutere e continua a far discutere. C’è chi ha accolto il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi come una boccata d’ossigeno dopo i sei mesi dell’aria stantia dele chi invece ci ha già colto dinamiche all’incrocio fra i reality show vari e l’Isola dei Famosi. Insomma, roba già vista. Sta di fatto che la prima puntata di ‘The’ è partita con il piede giusto dal punto di vista deglitv: il 18,5% di share e una media di 2 milioni 234mila telespettatori. Circa 300mila in meno rispetto alla prima puntata di questa edizione del- quella di lunedì 16 settembre 2024 aveva fatto registrare il 21,28% di share con una media di 2 milioni 510mila spettatori -, il che è un dato che andrà tenuto in considerazione per analizzare l’andamento delle prossime puntate.