Ascolti 31a Giornata Serie A 2024 25 DAZN con Roma-Juve in chiaro e la corsa scudetto aperta

Giornata che si è chiusa ieri con Bologna-Napoli ha registrato 6 milioni di audience (5.999.921), è la prima volta – da quando DAZN trasmette tutta la Serie A – che nella fase di 'rush finale' una Giornata sfiori un'audience complessiva così alta, di 6 milioni. La corsa ancora aperta allo scudetto sembra mantenere vivi gli Ascolti. Nella scorsa stagione vinta dall'Inter, che si è matematicamente aggiudicato lo scudetto alla 33esima Giornata, la 31esima Giornata si era fermata a 5,5 milioni, mentre nella stagione 22/23 vinta dal Napoli, che è diventato Campione d'Italia alla 32esima, questa stessa Giornata era andata di poco oltre ai 5 milioni.Ad aver contribuito in maniera rilevante è stata certamente la trasmissione in chiaro di Roma-Juventus, che ha superato il muro dei 2 milioni. Digital-news.it - Ascolti 31a Giornata Serie A 2024/25 DAZN con Roma-Juve in chiaro e la corsa scudetto aperta Leggi su Digital-news.it La 31esimache si è chiusa ieri con Bologna-Napoli ha registrato 6 milioni di audience (5.999.921), è la prima volta – da quandotrasmette tutta laA – che nella fase di 'rush finale' unasfiori un'audience complessiva così alta, di 6 milioni. Laancoraallosembra mantenere vivi gli. Nella sstagione vinta dall'Inter, che si è matematicamente aggiudicato loalla 33esima, la 31esimasi era fermata a 5,5 milioni, mentre nella stagione 22/23 vinta dal Napoli, che è diventato Campione d'Italia alla 32esima, questa stessaera andata di poco oltre ai 5 milioni.Ad aver contribuito in maniera rilevante è stata certamente la trasmissione indintus, che ha superato il muro dei 2 milioni.

Tv: Roma-Juventus e il Napoli trascinano gli ascolti di Dazn. Ascolti 23a Giornata Serie A 2024/25 DAZN: Tre match sopra il milione. Serie B, Sky acquista i diritti tv di due nuovi pacchetti fino a fine stagione. Ascolti 19a Giornata Serie A 2024/25 DAZN: superato il precedente record del girone di andata. Ascolti 24a Giornata Serie A 2024/25 DAZN: Inter-Fiorentina supera 1,3 milioni. Ascolti 26a Giornata Serie A 2024/25 DAZN: Napoli e Juventus superano il milione di spettatori. Ne parlano su altre fonti

Ascolti 31a Giornata Serie A 2024/25 DAZN con Roma-Juve in chiaro e la corsa scudetto aperta - La 31esima giornata che si è chiusa ieri con Bologna-Napoli ha registrato 6 milioni di audien... Non perdere il filo degli eventi, leggi ora per essere sempre un passo avanti! (digital-news.it)

DAZN, il boom di Roma-Juve spinge gli ascolti del 31° turno a 6 milioni - Infine, Roma-Juventus in chiaro ha superato di gran lunga la media di 1.500.000 registrata lo scorso anno tra andata e ritorno e si piazza al secondo partita trasmessa in free su DAZN, che è bene ... (calcioefinanza.it)

Serie A, 31a giornata di campionato all’orizzonte: tutte le partite e dove vederle - Serie A, 31a giornata di campionato all’orizzonte: il programma completo del weekend calcistico e le piattaforme di trasmissione Archiviata la scorsa giornata, è tempo di proiettarsi sulla 31a giornat ... (informazione.it)