Ascoli-Napoli Primavera | pareggio amaro per i bianconeri nonostante l' espulsione

Ascoli 1 Napoli 1: Dente, Caucci (dal 19' s.t. Zagari), Deriu, Dodde (dal 39' s.t. Giacomazzi), Nobile, Di Teodoro, Cerbone (dal 1' s.t. Flaminio), Lo Scalzo, Colaiacomo (dal 19' s.t. Madonna), Lattanzi (dal 35' s.t. De Witt), Gorica. Panchina: Chionne, Sciammarella, Di Giacomo, Nenci, Finotti, Grasso. All. Ledesma Napoli: Turi, Colella (dal 6' s.t Di Martino), Garofalo, Gambardella, Russo, Esposito, Ballabile (dal 44' s.t. Anic), De Chiara, Raggioli (dal 26' s.t. Malasomma), Popovic (dal 1' s.t. De Martino), Borriello (dal 1' s.t. Mboumbou). Panchina: Sorrentino, Distratto, Cimmaruta, Napoletano, Pinzolo, Anic. All. Bergamino (squalificato Rocco) Arbitro: Dorillo di Torino Marcatori: al 6' p.t. Gorica (A), al 33' s.t. De Chiara (N) Note – Espulso al 34' s.t. Russo del Napoli; ammoniti Cerbone e Lattanzi pe l'Ascoli.

