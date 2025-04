Salernotoday.it - Art Festival Salerno (aprile 2025): il programma

Leggi su Salernotoday.it

L'Artsi distingue per la sua capacità di trasformare la città in un grande palcoscenico per l'arte contemporanea, superando i confini tradizionali delle gallerie e dei musei. Attraverso l'esposizione di opere in spazi non convenzionali come caffè, ristoranti, boutique e hotel.