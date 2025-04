Arsenal Real Madrid Ancelotti travolto 3-0! Impresa dei Gunners semifinale a un passo

Arsenal Real Madrid finisce 3-0: grande Impresa dei Gunners che vedono la semifinale

Arsenal Real Madrid regala un grande colpo di scena, i Gunners di Arteta travolgono la squadra di Ancelotti 3-0. Due pennellate da artista su punizione dai 25 metri di Declan Rice stendono il Real Madrid, il terzo pugno di Merino – tutto nella ripresa – vale il ko tecnico e qualcosa di più di un'ipoteca della qualificazione alla semifinale di Champions League per uno splendente Arsenal.

Marcatori: 58′ e 70′ Rice, 75′ Merino

Arsenal (4-3-3): Raya 6.5; Timber 6.5 (91′ White sv), Saliba 6.5, Kiwior 7, Lewis-Skelly 7; Odegaard 6.5, Partey 7, Rice 8 (80′ Tierney sv); Saka 6(74′ Trossard), Merino 7, Martinelli 6.5. All. Arteta.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois 7; Valverde 5, Asencio 5, Rudiger 5, Alaba 5.

