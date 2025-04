Inter-news.it - Arsenal perfetto! Nel secondo tempo cala a picco il Real Madrid

Si è chiuso con il risultato di 3-0 la sfida traandata in scena questa sera all’Emirates Stadium. Partita a senso unico con i Gunners che ipotecano il passaggio del turno in semifinale.– Pirotecnico 3-0 tra, con i londinesi che giocano una partita a senso unico nel. I Gunners, in meno di un’ora strappano mezzo pass per la semifinale di Champions League in attesa del ritorno in Spagna. Primoin parità tracon gli ospiti che provano a rendersi pericolosi intorno alla mezz’ora con il solito Kylian Mbappe che ci prova con un tiro rasoterra bloccato senza problemi dall’estremo difensore dell’. Ai padroni di casa invece, nella prima frazione, viene negato un calcio di rigore dopo l’intervento del VAR.