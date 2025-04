Arrivano a Milano dal Sudamerica in cerca di una vita migliore ma vengono costrette a prostituirsi | 4 arresti

La polizia di Stato di Milano ha arrestato 4 persone con le accuse di tratta di esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, avrebbero convinto ragazze a trasferirsi dal Sudamerica a Milano con la promessa di una vita migliore, ma una volta in Italia le avrebbero costrette a prostituirsi per ripagare i costi del viaggio.

