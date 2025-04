Lanazione.it - Arriva ’Slava’s Snowshow’

Poetico, universale e senza tempo, ‘Slava’scontinua a stupire in tutto il mondo, come nessun altro spettacolo. ‘, in programma domani alle 21 e giovedì alle 17.30 e alle 21 al Teatro Civico – a cura di Ad Eventi – è un genere a sé stante, uno show che riesce a esser spontaneo e magico come il primo giorno in cui è stato rappresentando, catapultando gli adulti nell’infanzia. Il suo geniale ed eccentrico ideatore, il russo Slava Polunin, (pluripremiato con l’Olivier e il Time Out Award a Londra, il Drama Desk a New York, lo Stanislavskij a Mosca e il Festival Critics Award a Edimburgo) e considerato ‘il miglior clown del mondo’, afferma di amare "un teatro che nasce dai sogni e dalle fiabe; un teatro ricco di speranze e sogni, di desideri e di nostalgie, di mancanze e disillusioni.