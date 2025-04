Quotidiano.net - Arriva ’Re-Flock’. Il materiale 100% da prodotto rigenerato

Leggi su Quotidiano.net

Il flock – la ’polvere di tessuto’, ovvero un aggregato di miliardi di fibre tessili di pochi millimetri, cambia prospettiva. Da semplicefunzionale e necessario per molteplici usi (è quel vellutino che ricopre molti appendiabiti o la custodia degli occhiali o l’interno dell’automobile, serve inoltre per realizzare i tamponi del Covid, il packaging dei profumi, la plastica marmorizzata, la neve spray, l’interno dei guanti per lavare i piatti, viene persino aggiunto nell’impasto delle banconote e dei passaporti, con effetto anti-contraffazione.) diventa una soluzione innovativa che sposa le logiche della moda e del design. Undunque ’vecchio’ e insieme nuovo, il cui utilizzo può ispirare concetti diversi, creazioni artistiche, disegni innovativi. Così, Casati Flock & Fibers (nella foto l’amministratrice Beatrice Casati), l’azienda di Renate (Monza Brianza) anche nel settore è leader al mondo in termini di qualità perché sa caratterizzarsi per un approccio ’tailor made’ alle necessità dei propri clienti italiani e internazionali – non poteva certo mancare all’appuntamento con la Milano Design Week, nel capoluogo lombardo, in concomitanza con lo storico Salone del Mobile.