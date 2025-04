Ilfattoquotidiano.it - Arrestato Tancredi Antoniozzi, figlio del deputato di FdI Alfredo: “A capo della banda di rapinatori di Rolex”

In pochi mesi erano diventati il terrore di Ponte Milvio e dei quartieri di Roma nord, per le violente rapine diche mettevano a segno. Le vittime venivano individuate sui social e poi pedinate. Quindi, in alcuni casi, era stato proposto il “cavallo di ritorno”. A, secondo gli inquirenti, c’era, 22 anni,didi Fratelli d’Italia.Diversi gli episodi che la Procura di Roma, come riportato dalla giudice per le indagini preliminari Emanuela Attura, contesta ai quattro indagati., insieme a un altro uomo sotto inchiesta, è statoe portato in carcere. Gli altri due sono invece indagati a piede libero. Si tratta di David Cesarini, 28 anni, già detenuto in carcere, Manuel Fiorani, 24 anni, e Michael Giuliano, 25 anni.