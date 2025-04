Arrestato ladro seriale furti in negozi di abbigliamento e gioiellerie | come agiva il malvivente

Notizie.virgilio.it - Arrestato ladro seriale, furti in negozi di abbigliamento e gioiellerie: come agiva il malvivente Leggi su Notizie.virgilio.it Un pregiudicato catanese di 52 anni è stato denunciato per furto e porto di armi dopo due colpi nel centro storico di Catania.

Arrestato ladro seriale, furti in negozi di abbigliamento e gioiellerie: come agiva il malvivente.

