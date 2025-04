Arma segreta contro la Russia Svelata la base segreta in Germania | la pesante conferma

L'ex comandante in capo delle forze armate ucraine e ora ambasciatore ucraino a Londra, Valeriy Zaluzhny, ha condiviso per la prima volta informazioni sul funzionamento del quartier generale congiunto ucraino-americano a Wiesbaden, in Germania, confermano l'inchiesta a riguardo pubblicata di recente dal New York Times. Il quotidiano americano aveva riferito del ruolo di questa struttura nella pianificazione e nella conduzione di una serie di operazioni delle Forze Armate ucraine nel 2022 e nel 2023. "Si è parlato molto di Wiesbaden la scorsa settimana. Questa sede è stata davvero l'Arma segreta nostra e dei nostri partner nella pianificazione delle operazioni e nella formulazione dei requisiti per la loro attuazione", ha scritto sui social Zaluzhny, che ha poi rivelato le varie fasi di creazione del quartier generale.

