Ariano Irpino detenuto aggredisce agente e devasta ufficio matricola | paura nel carcere

Ariano Irpino. Nella mattinata odierna un detenuto, convocato in matricola per la notifica di atti amministrativi, avrebbe dato in escandescenze. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo ha dapprima distrutto un computer e sfondato.

