Arianna Meloni | Violenza sulle donne? Patriarcato spesso citato a sproposito Bene l’ergastolo per i femminicidi

di genere,, ruolo dei genitori. La responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia,, parla al quotidiano Libero. «Ladi genere – afferma – rappresenta un’emergenza e contrastarla deve essere una priorità». La dichiarazione diarriva a pochi giorni daidi Sara Campanella, 22enne uccisa dall’ex collega universitario Stefano Argentino; e di Ilaria Sala, accoltellata a morte dall’ex fidanzato Mark Samson. «È significativo che nel nostro codice penale venga introdotto il delitto dio come reato autonomo, che viene sanzionato – spiega – con. Ma non solo: si prevedono anche aggravanti e aumenti di pena per i reati di maltrattamenti personali, stalking,sessuale e revenge porn. Insomma, sullacontro levogliamo invertire definitivamente la rotta e vogliamo farlo quanto prima», dice in una lunga intervista al quotidiano.