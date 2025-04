Arianna Meloni | Fare il genitore è il mestiere più difficile

Arianna Meloni – rappresenta «un'emergenza e contrastarla deve essere una priorità». Ricorda anche le misure introdotte dal governo in questi due anni e mezzo, come l'incremento dei fondi per i centri anti-violenza e il reddito di libertà. Provvedimenti richiamati nella prefazione a un libro appena uscito, L'altro femminismo (Eclettica), dove si intende combattere il pregiudizio secondo cui a destra non interesserebbe la questione femminile. Il ddl sul femminicidio in qualche modo corona il ddl contro la violenza sulle donne che rafforzava strumenti come l'ammonimento, la distanza minima di avvicinamento e il braccialetto elettronico. Liberoquotidiano.it - Arianna Meloni: "Fare il genitore è il mestiere più difficile" Leggi su Liberoquotidiano.it Sara, ventidue anni, uccisa a coltellate per strada da un uomo che la perseguitava ma lei non voleva saperne. Ilaria, uccisa dal suo ex, il corpo chiuso in una valigia poi gettata in un dirupo. Una strage che non si ferma. La violenza di genere – afferma– rappresenta «un'emergenza e contrastarla deve essere una priorità». Ricorda anche le misure introdotte dal governo in questi due anni e mezzo, come l'incremento dei fondi per i centri anti-violenza e il reddito di libertà. Provvedimenti richiamati nella prefazione a un libro appena uscito, L'altro femminismo (Eclettica), dove si intende combattere il pregiudizio secondo cui a destra non interesserebbe la questione femminile. Il ddl sul femminicidio in qualche modo corona il ddl contro la violenza sulle donne che rafforzava strumenti come l'ammonimento, la distanza minima di avvicinamento e il braccialetto elettronico.

Arianna Meloni: "Fare il genitore è il mestiere più difficile di tutti" | .it. Giorgia Meloni interviene nella chat della mamme: le sue parole. L'elogio della chat delle mamme. Le parole delle sorelle Meloni. Giorgia: "Utili per chi è sempre impegnato", Arianna: "Non potrei farne a meno". Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida: «Anche se separati, vivono ancora nella stessa casa. Matteo Renzi: «Arianna e Giorgia Meloni vogliono cancellarmi per legge». Lucarelli alle sorelle Meloni: “Avete tolto ai genitori sensi di colpa, ora coerenza politica”. Ne parlano su altre fonti

Francesco Lollobrigida e Arianna Meloni, quanti figli hanno e perché si sono lasciati? - Francesco Lollobrigida, attuale Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, e Arianna Meloni, sorella maggiore della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, hanno condiviso una lunga stor ... (tag24.it)

Giorgia e Arianna Meloni: "Chat delle mamme fondamentali" - Sul numero di Chi in edicola questa settimana, la premier e la sorella raccontano il loro rapporto con i gruppi di whatsapp creati dai genitori per aggiornarsi sugli impegni scolastici, e non solo, de ... (msn.com)

Giorgia Meloni pazza per la ‘chat delle mamme’: “Senza non saprei come fare” - Sul numero di Chi in edicola questa settimana, la premier Giorgia Meloni e la sorella Arianna, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, raccontano il loro rapporto con le ‘chat delle mamme ... (altovicentinonline.it)