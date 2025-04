Metropolitanmagazine.it - Aria di cambiamenti in LVMH: nominati tre nuovi CEO per Fendi, Kenzo e Louis Vuitton

In questi giorni in casaci saranno delle novità. Infatti, per tre delle maisons più celebri del gruppo ci sono dei: chi sono iceo in? I brand interessati sono. Ramon Ros per la prima, Charlotte Coupé per la seconda, e Daniel DiCicco per l’iconicaceo in: le nomine dei brand di lussoDaniel DiCicco sarà il nuovo Presidente e CEO diper la Cina continentale, a partire dal 28 aprile 2025. “Daniel entra a far parte didopo un’intensa carriera internazionale, con oltre 12 anni trascorsi in Asia, dove ha ricoperto posizioni di leadership regionale nei settori dell’intrattenimento, della moda e della vendita al dettaglio. Dal 2018, Daniel è a capo della divisione Retail globale di Apple. La vasta esperienza nel retail e nel merchandising, la passione per l’esperienza cliente, la profonda conoscenza dei mercati e dei clienti asiatici, insieme alla vasta esperienza nello sviluppo dei talenti, saranno fondamentali per potenziare i nostri team locali e continuare la crescitadiin Cina”.