Arezzo Street Boulder | una gara di arrampicata tra le mura medicee

gara di arrampicata tra le mura medicee di Arezzo. Il centro storico cittadino diventerà palcoscenico di una competizione all'insegna di adrenalina, passione, tecnica e creatività con la seconda edizione di Arezzo Street Boulder che, organizzata da Arezzo Verticale con il patrocinio del.

Arezzo Street Boulder: una gara di arrampicata tra le mura medicee.

