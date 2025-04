Lanazione.it - Arezzo Street Boulder: una gara di arrampicata tra le mura medicee

, 8 aprile 2025 – Unaditra ledi. Il centro storico cittadino diventerà palcoscenico di una competizione all’insegna di adrenalina, passione, tecnica e creatività con la seconda edizione diche, organizzata daVerticale con il patrocinio del Comune di, offrirà un’occasione di ritrovo per una community di atleti provenienti da tutto il centro Italia. L’appuntamento è fissato per le 10.00 di sabato 12 aprile quando gli iscritti arriveranno al parco del Prato per dare il via a una sfida sviluppata tra più di cinquanta “blocchi” di diverse difficoltà individuati lungo le, per mettersi alla prova nell’tra diverse tipologie di parete e guadagnare così l’accesso alla finale pomeridiana. La manifestazione diVerticale rappresenterà un’occasione anche per promuovere la conoscenza dello, cioè la disciplina diurbana di breve durata e alta intensità che si svolge direttamente in ambienti cittadini quali muri, monumenti storici o altre strutture architettoniche.