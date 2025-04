Lortica.it - Arezzo Street Boulder: adrenalina e tecnica tra le antiche mura della città

Sabato 12 aprile il centro storico disi trasformerà in un’arena a cielo aperto per la seconda edizione dell’, l’evento di arrampicata urbana promosso daVerticale con il patrocinio del Comune di.La competizione prenderà il via alle 10.00 al parco del Prato, dove gli atleti partecipanti, provenienti da tutto il centro Italia, riceveranno le mappe dei “blocchi”: oltre cinquanta percorsi di diversa difficoltà individuati lungo lemedicee e in altri angoli suggestivi del centro storico. I climber, in coppia, affronteranno sfide che richiedono forza,, creatività e spirito di squadra, cercando di conquistare un posto per la finale del pomeriggio.L’iniziativa non è solo una gara, ma anche un’occasione per far conoscere lo, disciplina di arrampicata urbana caratterizzata da tracciati brevi, intensi e privi di corde, da affrontare solo con mani, piedi e materassini per l’atterraggio, sempre nel massimo rispetto degli edifici storici.