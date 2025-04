Area verde destinata ai bambini cambia destinazione d' uso | Privati i giochi ai piccoli | VIDEO

Area verde attrezzata tra via Colucci e Vicolo Trinchera, un tempo dedicata allo svago dei bambini e alla socializzazione dei residenti, sta suscitando preoccupazione tra i cittadini. Oggi, gran parte di questa zona risulta occupata da veicoli, con cambiamenti significativi che sollevano dubbi.

