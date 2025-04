Arbitro aggredito in Sicilia Aia | Sono magistrati dello sport cambiamo codice penale

Leggi su .com

(Adnkronos) – “L’ordinamentoivo fatica a tutelare la figura dell’, dobbiamo usare degli strumenti diversi, anche legislativi. L’idea è quella di modificare l’articolo 340 dele inserire l’e i direttori di gara di tutti glitra gli operatori dei servizi di sicurezza complementari, un po’ comegli operatori di pronto soccorso, in maniera tale che le lesioni nei confronti degli arbitri vengano puniti con l’arresto da due a cinque anni. Questa è la risposta che ci attendiamo dall’ordinamento, nei prossimi giorni andremo ad aprire un tavolo politico e lo faremo con grande determinazione, per quanto ci riguarda faremo tutto quello che serve”. Così il presidente dell’Aia Antonio Zappi è intervenuto su Rai 2, a 90° minuto del lunedì condotto da Marco Mazzocchi, per commentare i fattiscorso fine settimana a Riposto (Catania) dove unventenne è statodurante una partita dei playoff Under 17 provinciali tra la Russo Sebastiano Calcio Riposto e il Pedara.