Udinetoday.it - Aprono le Sale Cimeli della Julia, storia e vicende delle truppe alpine dalle origini ai giorni nostri

Leggi su Udinetoday.it

Nuova opportunità per chi volesse immergersi nellaBrigata Alpina “”. Domenica 13 aprile, infatti, si apriranno, a ingresso libero, le portepresenti alla caserma “Di Prampero”, in via Sant’Agostino 8 a Udine, sede del ComandoBrigata.L’accesso in.