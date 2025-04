Appuntamento con il vocal pop dei Mezzotono per la stagione degli Amici della Musica di Foggia

Il quintetto vocale Mezzotono, reduce da un tour in Cina e Russia, giovedì 10 aprile alle 20.30 si esibirà al Teatro Giordano per la 55esima stagione concertistica degli Amici della Musica di Foggia con uno spettacolo dal titolo 'Mad in Italy', una serata di esilarante 'vocal pop' con questi.

