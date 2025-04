Approvato il Piano operativo | stop affitti brevi nell’area Unesco

affitti brevi nell’area Unesco. Elementi contenuti nel Piano Strutturale e Piano operativo - Conformazione al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (Pit-Ppr)-. Firenzetoday.it - Approvato il Piano operativo: stop affitti brevi nell’area Unesco Leggi su Firenzetoday.it L’amministrazione comunale prova a mettere un argine alla proliferazione di studentati nel centro storico e. Elementi contenuti nelStrutturale e- Conformazione aldi Indirizzo Territoriale con valenza diPaesaggistico (Pit-Ppr)-.

Affitti brevi nell’area Unesco: cambia tutto!. Il Piano operativo diventa legge. Rivoluzione social housing e affitti brevi. Sit in per Santo Spirito: "Stop alla Rsa". Firenze, stop agli affitti brevi nell'area Unesco. Firenze, stop ad Airbnb e Piano operativo, ultimo sì in giunta. Ora il Consiglio. No al piano operativo e strutturale: per Bertini, Baldetti, Cuzzoni e Rossetti "visione assente, trasparenza negata, partecipazione dimenticata". Nuovo piano pandemico, stop ai Dpcm. Quali sono le novità in bozza. Ne parlano su altre fonti

Il Piano operativo diventa legge. Rivoluzione social housing e affitti brevi. Sit in per Santo Spirito: "Stop alla Rsa" - Semaforo verde in aula per il Poc, ora manca soltanto il via libera della Regione. Poi le regole saranno valide. In arrivo mille posti per gli studentati, i diktat per l’area Unesco e penalità per chi ... (msn.com)

Firenze, stop agli affitti brevi nell'area Unesco - Il consiglio comunale ha approvato la variante al Poc che vieta anche l'apertura di nuovi studentati nel centro storico ... (rainews.it)

Stop barriere architettoniche, Belvedere Marittimo approva piano comunale - Il Consiglio Comunale di Belvedere Marittimo, nella seduta del 1° aprile 2025, ha ufficialmente approvato il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), un provvedimento fondamentale ... (cn24tv.it)