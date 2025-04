Appello di Kiev per la pace al Consiglio di Sicurezza

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite richiesta dall'Ucraina per discutere dell'attacco missilistico russo sulla città di Kryvyi Rih di venerdì scorso, nel quale sono morte 20 persone, nove dei quali bambini.Kiev aveva invocato anche una riunione speciale del Consiglio permanente dell'Osce "per concentrarsi sui crimini russi", aveva fatto sapere il ministro degli esteri ucraino Sybiha, aggiungendo che gli incontri "contribuiranno agli sforzi di pace" e chiederanno alla Russia di rispondere delle sue azioni.Macron: "Mosca smetta con le tattiche dilatorie sulla pace"Dal Cairo, dove si trova in visita, il presidente francese Emanuelle Macron ha tuonato contro Mosca, intimandole di abbandonare "tattiche dilatorie" e di accettare il cessate il fuoco dagli Stati Uniti.

