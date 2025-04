Antonino Spinalbese rivela la sua partecipazione a The Couple

Antonino Spinalbese parla della sua partecipazione al nuovo reality show “The Couple”: ecco cosa è emerso dalle sue paroleAntonino Spinalbese ieri sera è entrato a far parte della nuova edizione di The Couple. Il giovane concorrente nelle ultime ore chiacchierando con i nuovi compagni di avventura ha rivelato il motivo della sua partecipazione al reality show condotto da Ilary Blasi.Leggi anche Stefano De Martino lascia uno dei suoi programmi?Le dichiarazioni del nuovo concorrenteAntonino ha esordito affermando:“lo sono tranquillo, però mi mancherà mia figlia. La bimba è sveglissima, prende il latte da sola, fa tutto da sola, si cerca le cose da sola e pensa che ha solo quattro anni. Lei poteva essere l’unico motivo di un mio no a partecipare. Però quando mi hanno detto che erano sei settimane ho subito detto ok, che vuoi che sia, contro i sei mesi dell’altro programma. 361magazine.com - Antonino Spinalbese rivela la sua partecipazione a The Couple Leggi su 361magazine.com parla della suaal nuovo reality show “The”: ecco cosa è emerso dalle sue paroleieri sera è entrato a far parte della nuova edizione di The. Il giovane concorrente nelle ultime ore chiacchierando con i nuovi compagni di avventura hato il motivo della suaal reality show condotto da Ilary Blasi.Leggi anche Stefano De Martino lascia uno dei suoi programmi?Le dichiarazioni del nuovo concorrenteha esordito affermando:“lo sono tranquillo, però mi mancherà mia figlia. La bimba è sveglissima, prende il latte da sola, fa tutto da sola, si cerca le cose da sola e pensa che ha solo quattro anni. Lei poteva essere l’unico motivo di un mio no a partecipare. Però quando mi hanno detto che erano sei settimane ho subito detto ok, che vuoi che sia, contro i sei mesi dell’altro programma.

"The Couple", Antonino Spinalbese in gara nel nuovo reality game. Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese rivela: «Ormai ci sentiamo solo per la bambina. Il ritorno con De Martino. Antonino Spinalbese rivela: “Soffro di una grave malattia” -. "Antonino Spinalbese concorrente di The Couple", nuove indiscrezioni sul cast del reality di Ilary Blasi. Belen e la nuova accusa a Spinalbese. Poi rivela: "Non sa con chi ha a che fare". Antonino Spinalbese, il fidanzato di Belén Rodriguez rivela: “Ecco come ha cambiato la mia vita”. Ne parlano su altre fonti

Antonino Spinalbese svela la verità sulla durata di ‘The Couple’: ecco cosa ha dichiarato - Antonino Spinalbese rivela le sfide di 'The Couple', tra la durata del contratto e la preoccupazione per la figlia, mentre affronta un'esperienza televisiva che mette a dura prova il suo equilibrio pe ... (gaeta.it)

Antonino Spinalbese stuzzica la Blasi: la “proposta” in tv - Curioso momento a 'The Couple' con Antonino Spinalbese che ha fatto ironia con la conduttrice Ilary Blasi con tanto di battuta ironica. (msn.com)

The Couple, Antonino Spinalbese svela la verità sulla durata dello show: le sorprese superano ogni attesa! - Il Durata di “The Couple” Svela Nuovi Dettagli Il reality show “The Couple” ha attirato l’attenzione del pubblico, non solo per il suo format, ma anche per le inaspettate rivelazioni fatte da uno dei ... (informazione.it)