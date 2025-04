Antonino Scopelliti riportata sul luogo del delitto la Bmw del giudice | i nuovi rilievi 34 anni dopo l’omicidio

anni dal 9 agosto 1991, giorno in cui venne ucciso il giudice Antonino Scopelliti, sono iniziati le operazioni di ricostruzioni della dinamica dell’assassinio del giudice, avvenuto mentre a bordo della sua auto a Villa San Giovanni in Calabria.La polizia è tornata sul luogo del delitto per nuovi rilievi scientifici: sul posto è stata portata la Bmw 318i, a bordo della quale si trovava il magistrato quando è stato ucciso, ed anche una moto Honda Gold Wing 1200 che, stando alla versione del pentito Maurizio Avola, sarebbe stata utilizzata per portare a termine l’agguato. La moto utilizzata per la ricostruzione è dello stesso modello di quello che sarebbe stato utilizzato solo che è di un altro colore: il mezzo, di proprietà di un signore di Messina, è stato messo a disposizione della Squadra mobile di Reggio Calabria per eseguire la ricostruzione della dinamica. Ilfattoquotidiano.it - Antonino Scopelliti, riportata sul luogo del delitto la Bmw del giudice: i nuovi rilievi 34 anni dopo l’omicidio Leggi su Ilfattoquotidiano.it A quasi 34dal 9 agosto 1991, giorno in cui venne ucciso il, sono iniziati le operazioni di ricostruzioni della dinamica dell’assassinio del, avvenuto mentre a bordo della sua auto a Villa San Giovin Calabria.La polizia è tornata suldelperscientifici: sul posto è stata portata la Bmw 318i, a bordo della quale si trovava il magistrato quando è stato ucciso, ed anche una moto Honda Gold Wing 1200 che, stando alla versione del pentito Maurizio Avola, sarebbe stata utilizzata per portare a termine l’agguato. La moto utilizzata per la ricostruzione è dello stesso modello di quello che sarebbe stato utilizzato solo che è di un altro colore: il mezzo, di proprietà di un signore di Messina, è stato messo a disposizione della Squadra mobile di Reggio Calabria per eseguire la ricostruzione della dinamica.

