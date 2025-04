Antonello Fassari i funerali a Roma | sulla bara il grembiule de I Cesaroni

Roma i funerali di Antonello Fassari, morto lo scorso 5 aprile. Accanto ai familiari dell’attore gran parte del cast de “I Cesaroni”, la serie che lo ha reso famoso e che ha fatto affezionare migliaia di Romani e italiani all’oste Cesare Cesaroni. Per l’ultimo saluto ci sono Claudio Amendola, Matteo Branciamore, Niccolò Centioni, Max Tortora e non solo.Dopo l’uscita del feretro tra gli applausi proprio l’iconico grembiule color granata che indossava il suo personaggio è stato messo da un fan sulla bara. Oltre a quello, una sciarpa della Roma di cui era un grande tifoso. L’attore e amico di una vita Claudio Amendola lo ricorda così: “Con persone come noi che hanno questa meravigliosa fortuna di far questo mestiere la vita è molto generosa. Lapresse.it - Antonello Fassari, i funerali a Roma: sulla bara il grembiule de “I Cesaroni” Leggi su Lapresse.it Si sono svolti alla Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo didi, morto lo scorso 5 aprile. Accanto ai familiari dell’attore gran parte del cast de “I”, la serie che lo ha reso famoso e che ha fatto affezionare migliaia dini e italiani all’oste Cesare. Per l’ultimo saluto ci sono Claudio Amendola, Matteo Branciamore, Niccolò Centioni, Max Tortora e non solo.Dopo l’uscita del feretro tra gli applausi proprio l’iconicocolor granata che indossava il suo personaggio è stato messo da un fan. Oltre a quello, una sciarpa delladi cui era un grande tifoso. L’attore e amico di una vita Claudio Amendola lo ricorda così: “Con persone come noi che hanno questa meravigliosa fortuna di far questo mestiere la vita è molto generosa.

