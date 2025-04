Lapresse.it - Antonello Fassari, Enrico Brignano ai funerali

ha preso parte aidi, alla Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo, a Roma. L’attore lo ha ricordato con commozione: “Posso solo ricordare quel momento che abbiamo vissuto insieme due mesi in Marocco, a Ouarzazate, dove abbiamo girato Il bambino di Betlemme. Un compagno straordinario. Una persona rilassata, tranquilla, risolta. Tifava la Roma e io la mia Lazio”.L’attore ha raccontato l’aneddoto al termine deidi, scomparso sabato scorso a 72 anni. “Era sempre sorridente. Alternavamo sotto il cielo stellato del Marocco discorsi alti sulla vita a discorsi sul soffritto. Si alternava il come mangiare la vignarola alle problematiche esistenziali del nostro mestiere e del nostro tentativo di tirare avanti. Abbiamo perso una persona fantastica“, ha concluso.